عروض تمويل تويوتا راش عبداللطيف جميل 2021 بدون مقدم

تأتي عروض تمويل تويوتا راش 2021 من عبداللطيف جميل وكيل تويوتا في السعودية ضمن مجموعة من عروض تقسيط السيارات الجديدة سواء تويوتا أو كيا حيث تشمل هذه العروض فئات معينة من السيارات وحتى فترة زمنية محددة إذ بنهاية هذه الفترة لن يكون بمقدور المشترين الاستفادة من عروض تقسيط تويوتا سواء عبر التمويل بالمرابحة أوالتأجير التمويلي حيث توفر الشركة خصومات هائلة على عدد من الموديلات التي من بينها تويوتا راش 2021 Toyota Rush والتي تتنافس مع سيارات عديدة مثل جيتور X70 وشيفروليه كابتيفا وكذلك ايجل 580 وميتسوبيشي اكسباندر حيث تعد إحدى السيارات العائلية الكبيرة SUV بمقاعدها السبعة ومساحتها الواسعة.

تفاصيل عروض تمويل تويوتا راش 2021

ويشمل عرض التمويل من عبداللطيف جميل Toyota Rush موديل 2021 الفئة ستاندرد فقط ولا يشمل باقي الفئات كما يمتد حتى نهاية شهر يناير 2021 أو حتى نفاذ الكمية أيهما أقرب حيث يبلغ القسط الشهري 1166 ريالًا وتصل مدة التقسيط حتى 60 شهرًا وبنسبة فائدة سنوية تتراوح بين 11-16 % بدون احتساب ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الإدارية التي تبلغ 1 % من ثمن السيارة بحد أقصى 5 آلاف ريال.

سعر تويوتا راش 2021

يتراوح سعر تويوتا راش 2021 في السعودية ما بين 60 ألف ريال بدون ضريبة القيمة المضافة لفئة تويوتا راش G 2021 فيما يصل السعر بعد إضافة الضريبة المضافة إلى 69 ألف ريال بينما يصل سعر تويوتا راش GL 2021 بدون الضريبة المضافة إلى 63 ألف ريال تقريبًا فيما يصل السعر شامل الضريبة المضافة إلى 73 ألف ريال.

عروض تقسيط تويوتا راش 2021 بدون مقدم

ويمكن تقسيط تويوتا راش 2021 بدون مقدم على 60 شهرًا وفي هذه الحالة يصل السعر في نهاية المدة إلى 105 ألف ريال بواقع 1166 ريال قسط شهري وعلى أساس نسبة الفائدة السنوية 17 % مع الأخذ في الحسبان أن دفعة التملك والتي تمثل 40 % من ثمن السيارة سوف تصل إلى 24,589 ريال بينما تبلغ ضريبة القيمة المضافة حوالي 10 آلاف ريال على سعر السيارة شاملًا الفائدة السنوية.

مواصفات تويوتا راش 2021

تأتي السيارة مع محرك بسعة V4 1.5وبقوة تصل إلى 102 حصانا وعزم دوران يصل إلى 302 نيوتن مع ناقل الحركة اوتوماتيك 4 سرعات وتشغيل بالصمة مع لمسات من الكروم علي الشبك الأمامي وجنوط مقاس 17 إنش وحساسات خلفية تساعد في صف السيارة مع 7 مقاعد واسعة ومريحة.