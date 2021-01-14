كيف تسجل في منصة مدرستي

على منصة مدرستي ، يقوم الطلاب بتسجيل الدخول باستخدام حسابات Microsoft. توفر وزارة التعليم العديد من الطرق للطلاب للحصول على بيانات الوصول على المنصة. بعد الدخول إلى النظام الأساسي ، يمكن للطلاب مراجعة مجلس إدارتهم ، ومعرفة الجداول الأكاديمية والدورات ، والتعرف على الواجبات المنزلية. الموارد والإعلانات المختلفة والوصول إلى الأدوات التعليمية الموجودة في المنصة التعليمية ، لذلك سنساعد الطلاب على تسجيل الدخول بسهولة إلى المنصة التعليمية.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي

عندما وافقت وزارة التربية والتعليم على منصة مدرستي التعليمية للتعلم عن بعد في هذا العام الدراسي الجديد ، فإن تطوير المنصة مناسب للتعلم ، مما يسهل على المعلمين أداء مهام التدريس ، ويسهل على موظفي المدرسة أداء المهام الإدارية ، ويمكن للطلاب استخدام منصة مدرستي. الدراسة عن بعد. في الفصل الافتراضي ، لا داعي للقيام بعمل رسمي حسب وباء كورونا ، لذلك يمكن للطلاب تسجيل الدخول باتباع الخطوات التالية

يجب إدخال الموقع الإلكتروني لمنصة مدرستي الجديدة “من هنا”.

اختر حساب Microsoft لتسجيل الدخول إلى الطلاب والمعلمين.

الآن سيتم نقله إلى حساب Microsoft ، أدخل اسم المستخدم الذي تم الحصول عليه من وكالتنا أو إعادته إلى المدرسة.

أدخل كلمة المرور.

انقر فوق تسجيل الدخول وسوف تدخل النظام الأساسي مباشرة.

يجب إدخال الموقع الإلكتروني لمنصة مدرستي الجديدة “من هنا”.

حسابات Microsoft المحددة للطلاب والمعلمين.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك ، وقم بتسجيل الدخول.

يختار الطالب الجدول الزمني الخاص بي من القائمة الجانبية.

حدد الطلاب اسم الدورة واضغطوا. الآن ، بجانب الدورة.

خطوات تسجيل الحضور داخل المنصةرابط المنصة الجديد

طورت وزارة التربية والتعليم منصة مدرستي لجعلها متوافقة مع جميع المستخدمين ، وبما أن منصة مدرستي تحتوي بالفعل على جميع الأدوات التعليمية التي يحتاجها المعلمون والطلاب ، فقد أصبحت بسيطة وسهلة الاستخدام لجميع الطلاب ، والتي ستروج لكل منها عملية التعلم في مجلس المعلمين ، يمكنك الوصول إلى منصة مدرستيمنصة مدرستي من خلال الرابط الجديد. لذلك ، نتعرف عليك من خلال المعلومات الكاملة لمنصة مدرستي التعليمية ، بحيث يمكن للطلاب الآن تسجيل الدخول بسهولة إلى المنصة ومتابعة دوراتهم ومسؤولياتهم.