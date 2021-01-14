وظائف نسائية شاغرة بالمملكة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية

وظائف نسائية شاغرة بالمملكة، أعلنتها الإدارة العامة للقبول المركزي، بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية، حيث تم فتح باب تسجيل الكادر النسائي، على رتبة جندي، بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، ابتداء من يوم الأحد الموافق الرابع من شهر جمادى الآخرة لعام 1442هـ، ال 17 من شهر يناير عام 2021م، وحتى يوم الخميس الموافق 8 من شهر جمادى الآخرة لعام 1442هـ، يوم 21 من يناير عام 2021م، ويتم تقديم طلبات الالتحاق بالوظائف النسائية الشاغرة، من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات.

والجدير بالذكر أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات، برئاسة اللواء أحمد بن سعدي الزهراني، في وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في المملكة العربية السعودية، هي الجهاز الأمني الحكومي المسؤول عن كافة قضايا ترويج المخدرات والمتعاطين، وجميع المواد المؤثرة على الجسد، والكشف عن شبكات تهريب المواد المخدرة، وقد تم الإعلان عن الحاجة لشغل عدة وظائف نسائية شاغرة به، وفتح باب القبول والتسجيل عبر منصته الإلكترونية ، وقد جاء ذلك تزامنًا مع إعلان وظائف النيابة العامة الشاغرة وفتح باب التقدم للنساء بها أيضًا.

وللتقدم وطلب الالتحاق بالوظائف النسائية على رتبة جندي، بمديرية مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية السعودية، لابد من أن تتوفر عدة شروط أبرزها التالي:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، بالأصل والمنشأ والإقامة، مع استثناء من نشأت خارج المملكة أثناء أداء والدها لخدمة المملكة خارجها.

أن تكون المتقدمة لشغل الوظيفة حاصلة على مؤهل شهادة الثانوية العامة، وما يعادلها، وتكون الأولوية لحملة الشهادات الأعلى.

حسن السير والسلوك، شرط أساسي من شروط شغل الوظيفة، وألا يكون المتقدمة حكم عليها بإدانتها بأي قضية من القضايا المخلة بالشرف أو الأمانة.

توفر المؤهل العلمي الخاص بشغل الوظيفة، ومطابقته من جهة الاختصاص.

أن يكون وزن المتقدمة مع طولها متناسبين وفق اللائحة الطبية.

ألا تكون متزوجة بغير سعودي.

أن تكون هويتها الوطنية سارية الصلاحية، وغير منتهية أثناء التقديم للالتحاق بالوظيفة.

ألا تكون موظفة بأي جهة حكومية.

ألا تكون قد سبق لها التعيين بأي وظيفة تابعة للخدمة العسكرية بالمملكة.

ألا تكون المتقدمة قد أنهت خدمتها بعد التعيين في احدى المعاهد العسكرية، أو المراكز العسكرية لأي سبب من الأسباب.

أن تجتاز المتقدمة كافة الاختبارات الخاصة بالقبول بالوظيفة الشاغرة.

وكما ذكرنا سابقًا أن التقديم للوظائف النسائية الشاغرة، بمديرية مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالمملكة، تتم عن طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بالتوظيف، وتكون طريقة التقديم كالتالي :