أخبار اليمن : الامين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالقوي الحميقاني

الامين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالقوي الحميقانيبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ /عبدالقوي حسين عبدالقوي الحميقاني، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بخدمة الوطن والمجتمع والدفاع عن الثورة والجمهورية.

واشار الأمين العام إلى عدد من مناقب الفقيد كواحد من مؤسسي المؤتمر الشعبي العام في العام ١٩٨٢م، واحد اعضاء لجنته الدائمة، وعضو مجلس نواب سابق، لافتا كذلك إلى ما تمتع به الفقيد من مكانة واحترام في الاوساط المجتمعية، والى اسهاماته في حل الكثير من القضايا الاجتماعية والخلافات القبلية والإصلاح بين الناس.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ / محمد حسين عبدالقوي الحميقاني، وإلى نجل الفقيد الشيخ /حسين عبدالقوي حسين الحميقاني، واخوانه وكافة آل الحميقاني بمديرية الزاهر محافظة البيضاء ، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته في هذا المصاب الجلل.

سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جنانه ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

