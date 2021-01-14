الصين تسجل أول حالة وفاة بكورونا منذ 8 أشهر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الصين تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، على أراضيها منذ ثمانية أشهر، فى انتكاسة تأتى فى وقت تسعى فيه البلاد للسيطرة مجدّداً على تفشّى الجائحة وفى خضمّ استعداداتها لوصول خبراء من منظمة الصحة العالمية.





وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، قالت لجنة الصحة الوطنية إنّ حالة الوفاة سجّلت فى مقاطعة خبى فى شمال البلاد، من دون مزيد من التفاصيل. وكانت السلطات الصينية، قد فرضت إغلاقاً عاماً فى عدد من مدن هذه المقاطعة بعد عودة الفيروس للتفشّى فيها. وسجّلت آخر حالة وفاة ناجمة عن كوفيد-19 فى الصين القارية فى مايو 2020.

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