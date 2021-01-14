الإمارات تعلق رحلاتها الجوية إلى جنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت أنه سيتم تعليق الرحلات من 16 يناير وإلى 28 يناير 2021، وأن آخر رحلاتها إلى جنوب إفريقيا سيتم تسييرها فى 15 يناير الجارى.
وأشارت إلى أنه لن يتم قبول العملاء الذين يحملون تذاكر مع وجهات نهائية فى جنوب إفريقيا فى الفترة من 16 يناير إلى 28 يناير للسفر فى نقطة انطلاقهم.
كما نوهت إلى أنه يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال طيران الإمارات للحصول على خيارات إعادة الحجز.
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