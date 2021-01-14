اليمن : الهجوم على مطار عدن نفذه الحوثيون بتخطيط من إيران

جدة - نرمين السيد - وفى السياق ذاته، عرضت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم الخميس، نتائج التحقيقات الأولية بشأن الهجوم الإرهابى الذى استهدف مطار عدن الدولى بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة، وقد خلصت التحقيقات إلى وقوف ميليشيا الحوثى وخبراء إيرانيين ولبنانيين وراء الهجوم.

وقدم وزير الداخلية اليمنى اللواء إبراهيم حيدان، فى مؤتمر صحفى عقده بالعاصمة المؤقتة عدن، نتائج التحقيقيات الأولية متضمنة عروضا لمقاطع فيديو وبعض الصور التى تؤكد أن الصواريخ الثلاثة المستخدمة فى الهجوم الإرهابى على مطار عدن توجد بها أرقام تسلسلية وهى مشابهة لصواريخ توجد بها أرقام مماثلة تعمل بتقنيات واحدة استهدفت بها الميليشيات الحوثية الإيرانية مواقع عسكرية ومدنية فى محافظة مأرب والمملكة العربية السعودية.

وأضاف أنه "تم إطلاق الصواريخ الثلاثة من مسافة أكثر من 100كم، ويتضح ذلك من خلال زاوية السقوط للصاروخ ونفاذ كمية الوقود الدافع للمقذوف".

وأشار إلى أن الصواريخ الثلاثة المستخدمة فى الهجوم "باليستية متوسطة المدى أرض - أرض يبلغ مداها من 70 إلى 135كم، وتم إطلاقها من مناطق سيطرة الحوثيين ومسارها قادم من اتجاه الشمال مائل إلى الغرب".

وأظهرت الصور التى عرضها وزير الداخلية اليمنى، لتوثيق انفجار الصواريخ الثلاثة، أن الأول انفجر في صالة كبار الضيوف، والثانى فى مرسى الطائرة والثالث فىرصيف الصالة.. موضحا أن الفارق بين انفجار الصاروخ الأول والثانى 35 ثانية وبين الصاروخ الثانى والثالث 24 ثانية، والمدة التى انفجرت فيها جميع الصواريخ هى 59 ثانية.

وأوضح اللواء حيدان أن النظام الملاحى المستخدم لإطلاق وتوصيل المقذوفات إلى الهدف يعتمد على تقنيات دقيقة موجهة بتقنيات G.P.S ، وباستخدام خبراء بمستوى متقدم، وقال إن "هذا النظام لا يملكه فى اليمن إلا ميليشيات الحوثى من خلال الخبراء اللبنانيين والإيرانيين".

ولفت وزير الداخلية اليمنى، إلى أن الصاروخ رقم (2) الذى تم انفجاره فى مدرج المطار الموقف رقم (1)، كان رأسه القتالى فيه مادة محرقة، وتبين ذلك من خلال الصورة وكمية اللهب وبقايا مواد محترقة بقيت فى الموقع والهدف منه إحداث حريق هائل لتفجير الطائرة.