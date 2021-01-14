مفاجأة.. بايدن يتجاهل مكالمة هاتفية من أردوغان

كشف موقع "ميدل ايست أي" البريطاني عن رفض الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إجراء اتصال مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت مصادر للموقع البريطاني، أن بايدن تجاهل طلب الإدارة التركية إجراء اتصال هاتفي بينه وبين أردوغان.

ويعد قرار بايدن عدم اجراء مكالمة هاتفية مع أردوغان ليس مفاجئًا بالنظر إلى تصريحاته في العام الماضي لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، والتي قال فيها إن واشنطن يجب أن تتخذ نهجًا مختلفًا تجاه أردوغان وأن تدعم المعارضة التركية.

فيما رأت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أن وزارة الدفاع الأمريكية تجاوزت نقطة اللا عودة ولجأت إلى خيار لطالما رغب في تجنبه وذلك بقيامه بتسليح قوات حرس مبنى الكونجرس بمناسبة تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ما يعني نشر قوات عسكرية مسلحة ضد المواطنين الأمريكيين في الشوارع، الأمر الذي حاول مسؤولو البنتاجون تجنبه خلال الأشهر الستة الماضية.

ونقلت الصحيفة - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، عن مسؤولين بارزين بوزارة الدفاع، قولهم إن التاريخ أظهر أن مثل هذه الأحداث لا تسير على ما يرام وتكون محفوفة بالمخاطر، مستشهدين بمذبحة ولاية كينت عام 1970 وتدخل الجيش الصيني لقمع المتظاهرين في ساحة تيانانمن في العاصمة بكين عام 1989 والأحداث التي شهدتها في طهران عام 2009.