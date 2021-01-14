فرنسا تعلن فرض حظر تجول شامل بسبب كورونا

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، فرض حظر تجول شامل اعتبارا من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا، بداية من يوم السبت المقبل، ولمدة يوم، لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت السلطات الفرنسية إنها تسابق الزمن لاحتواء السلالة الجديدة (البريطانية) الأكثر عدوى من فيروس كورونا Covid-19 والذي تم اكتشافها الآن في ميناء مرسيليا الفرنسي على البحر المتوسط ​​وفي جبال الألب، وفق ما ذكرت صحف فرنسية.

قال رئيس بلدية مرسيليا "بينوا بايان"، إن ما بين سبعة وثمانية أشخاص ثبتت إصابتهم بالسلالة الجديدة في المدينة ، بينما كانت الاختبارات جارية على 30 آخرين ربما تعرضوا لها أيضًا.

وأضاف بايان للصحفيين "في الوقت الحالي ، كل دقيقة لها أهميتها فيما يتعلق بمنع انتشار هذا التحور الفيروسي الإنجليزي."