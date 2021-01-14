إغلاق مترو واشنطن لمدة أسبوع بسبب تنصيب بايدن

أعلن مترو العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الخميس توقف خدمات 13 محطة في محيط الكونجرس والمحكمة العليا والمتنزه الوطني والبيت الأبيض.

وقال مترو واشنطن إنه تقرر إيقاف خدمات المترو في هذه المناطق بداية من يوم 15 يناير ولمدة أسبوع.

فيما توافدت قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكونجرس في العاصمة الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، بينما كان مجلس النواب يصوت على عزل الرئيس الحالي دونالد ترامب، وأجرت القوات المسلحة جولة داخل مبنى الكونجرس، ووصف سكان العاصمة الأمريكية الإجراءات الأمنية فيها بغير المسبوقة.

وكانت السلطات الأمريكية قررت التعجيل ببدء إجراءات تأمين مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير المقبل، بحيث بدأت ترتيبات التأمين أمس الأربعاء بدلًا من موعدها المقرر سابقًا في 19 يناير.

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، أغلق أحد الشوارع المركزية في العاصمة واشنطن" كي ستريت"، حيث توجد فيه مبان تجارية متعددة الطوابق، ويمكن رؤية البيت الأبيض من التقاطع مع شارع 16، كما أن حركة النقل محدودة فيه.

وأحيطت الساحات والمتنزهات الصغيرة بكتل خرسانية، بالإضافة إلى تواجد سيارات دورية وسيارات سوداء ذات أضواء وامضة، وتقف بالقرب من أحد الفنادق حافلات صغيرة سوداء اللون. حيث وعدت الاستخبارات البدء بالاستعدادات لحفل التنصيب قبيل أسبوع من الموعد المحدد.

ووصلت قوات الحرس الوطني على خلفية التصويت في مجلس النواب طوال اليوم إلى مبنى الكابيتول.