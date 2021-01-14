تركيا تنشئ نقطة مراقبة على الأراضي السورية

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن عزم القوات التركية إنشاء نقطة مراقبة على بعد 200 متر من أوتستراد دمشق – حلب الدولي M5 على الأطراف الشمالية الغربية لمدينة سراقب.

وكانت القوات التركية في سوريا أنشأت نقطة عسكرية جديدة في منطقة الوساطة جنوب الأتارب بريف حلب الغربي، حيث تمركزت آليات وأسلحة ثقيلة وشاحنات إضافة إلى عربات مصفحة.

وتقع النقطة التركية الجديدة على مقربة من خطوط التماس مع قوات الجيش السوري في ريف حلب الغربي.

ولفت المرصد السوري الي ان عدد النقاط التركية في منطقة خفض التصعيدارتفع الي ،76 نقطة ، وهي: (صلوة وقلعة سمعان والشيخ عقيل وتلة العيس وتلة الطوقان والصرمان وجبل عندان والزيتونة والراشدين الجنوبية وشير مغار واشتبرق.

وأشار المرصد إلى نقاط مستحدثة وهي: (عندان والراشدين ومعرحطاط) ونقاط في سراقب والترنبة والنيرب والمغير وقميناس وسرمين ومطار تفتناز ومعارة النعسان ومعرة مصرين والجينة وكفركرمين والتوامة والفوج 111 ومعسكر المسطومة وترمانين والأتارب ودارة عزة والبردقلي ونحليا ومعترم وبسنقول والنبي أيوب وبزابور وباتبو وكفرنوران والأبزمو ورام حمدان والجينة وبسنقول والمشيرفة وتل خطاب وبداما والناجية والزعينية والغسانية ودير سنبل والكفير والبارة والبرناص وبداما وأريحا وجنة القرى وبسامس وقمة تل النبي أيوب والقياسات وقرب بسنقول ومعراتة ومرعيان ومنطف ومحمبل وتل أرقم وقوقفين والرويحة وكنصفرة وكدورة والواسطة.