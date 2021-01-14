انت الان تتابع تفاصيل خبر رقم بنك التسليف الموحد المجاني وطرق التواصل الاخرى مع البنك والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يشغل محرك البحث جوجل البحث عن رقم بنك التسليف السعودي الذي أطلق عليه مؤخرًا بنك التنمية الاجتماعية، ونظرًا لأهمية البنك بالنسبة لمواطني المملكة العربية السعودية لما يقدمه من خدمات مميزة تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية فيهتم الكثير لمعرفة كيفية التواصل مع البنك بشتى الطرق وأهمها الرقم الموحد المجاني الذي أصدره البنك للتواصل بسهولة مع العملاء والمواطنين.

الخدمات المقدمة من بنك التسليف السعودي

يعتبر بنك التسليف أو التنمية الاجتماعية من أهم المصارف في المملكة لما يقدمه من خدمات لكافة المواطنين من أفراد وعملاء وكذلك شركات، حيث يهدف المصرف لخدمة المواطنين محدودي الدخل للمساهمة في حياة اجتماعية متوازنة كريمة، ودعم المشاريع الصغيرة بهدف تعزيز العمل الحر.

كما أن بنك التنمية الاجتماعية السعودي يقدم خدمات مالية وأخرى غير مالية مثل إنشاء مشاريع صغيرة للفئات الغير قادرة على عيش حياة كريمة كالأرامل والمطلقات وعوائل الأسر الغير قادرة على توفير حاجاتهم الأساسية كالتعليم، وقد قدم البنك خدمة مميزة لكافة الفئات وهي إمكانية الاستفادة من كافة خدماته من خلال الإنترنت بأكثر من طريقة وكذلك من خلال رقم بنك التسليف السعودي.

رقم بنك التسليف الموحد

وقد تم تخصيص رقم خاص بخدمات العملاء حيث يتمكن الجميع من التواصل مع البنك قبل الهاتف دون فرض رسوم مالية أي أن الاتصال يكون مجاني، وقد تم تخصيص موظفين خدمة عملاء للرد على كافة استفسارات المواطنين والإجابة على كافة الأسئلة المتعلقة بخدمات البنك والشروط المطلوبة لأخذ قرض بنك التسليف وغيرها، كما صرح بأن رقم بنك التسليف السعودي أيضًا مخصص لاستقبال الشكاوي وكافة المشاكل التي تواجه عملاء البنك وهذا الرقم موحد لكافة الخدمات ولجميع العملاء وهو 920008002 .

طرق التواصل الأخرى مع بنك التسليف

هناك طرق عديدة للتواصل مع البنك غير رقم بنك التسليف السعودي ومنها ما يلي: