مشكلة الواتساب وأفضل التطبيقات البديلة للواتساب ، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الأنترنت أن شركة واتساب ستقوم بعمل تحديثات جديدة، وستكون تلك التحديثات مخترقة لخصوصية المستخدمين، مما أثار الجدل بين المستخدمين، وفي تلك المقال سنشرح ماهي مشكلة الواتساب ، وشرح تطبيق بديل له. وفقًا لموقع GadgetsNow المتخصص في الأخبار التقنية، سيتم الاحتفاظ برسائل WhatsApp ويتم تشفير الرسالة، مما يعني أن الرسائل والمحادثات ستبقى آمنة.

سيعرض قسم إدارة التطبيقات رسالة لمستخدميWhatsApp تفيد بأن هناك تحديثًا أساسيًا قيد التقدم، بما في ذلك معلومات حول خدمة التطبيق وكيفية معالجة بيانات المستخدم والشركات التي تستخدم الخدمات المستضافة على Facebook وتخزين الدردشات عليها.

فيما يتعلق ببيانات الجهاز الخاص بك، سيقوم WhatsApp بجمع كافة المعلومات الخاصة بالمستخدم بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو وإصدارات التطبيق الحديثة وغير ذلك من أهم المعلومات الخاصة وذلك لاستخدامها في نشر الإعلانات الممولة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا جمع بيانات مثل اللغة والوقت وعنوان خادم الإنترنت، وأي اتصال سابق بالجهاز أو حساب المستخدم، او استخدام أي خدمة وتحويلها إلي فيس بوك.

هدف Facebook هو تطوير خدمات المبيعات والإيرادات من خلال السماح للمعلنين بالتواصل مع العملاء من خلالWhatsApp وبيع منتجاتهم مباشرة من خلال المنصة.

وذكرت الحكومة الأمريكية في بيان لها أن “واتسآب” قد لا يشمل محتوى الرسائل المشفرة في البيانات المشتركة بين “واتسآب” وتطبيق “فيسبوك” أفضل التطبيقات البديلة لتطبيق الواتساب تطبيق Signal هو أفضل تطبيق يحمي الخصوصية ويعد أفضل بديل لتطبيق الواتساب، وهو أحد التطبيقات التي أوصى بها رجل الأعمال الكندي إيلون ماسك، صاحب أول إنترنت عبر الأقمار الصناعية في العالم.

يحتوي التطبيق على العديد من المميزات التي تجعله أفضل بديل لتطبيق WhatsApp في عام٢٠٢١، لأنه آمن ومشفّر كما هو موضح أعلاه، ناهيك عن المكالمات الصوتية والصورة عالية الجودة ويوجد به خدمة تحميل صور الgif.

وفي نهاية هذا الموضوع أتمني أن تكونوا أصبحتم على اطلاع بمشكلة واتساب حتى تكونوا حذرين، وعلى علم بهذا الموضوع، وأطلعناكم على تطبيق سيجنال للمحادثات بديل للواتساب، وامن الاستخدام. أفضل التطبيقات البديلة لتطبيق الواتساب الوسوم

مشكلة الواتساب وأفضل التطبيقات البديلة للواتساب ، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الأنترنت أن شركة واتساب ستقوم بعمل تحديثات جديدة، وستكون تلك التحديثات مخترقة لخصوصية المستخدمين، مما أثار الجدل بين المستخدمين، وفي تلك المقال سنشرح ماهي مشكلة الواتساب ، وشرح تطبيق بديل له. وفقًا لموقع GadgetsNow المتخصص في الأخبار التقنية، سيتم الاحتفاظ برسائل WhatsApp ويتم تشفير الرسالة، مما يعني أن الرسائل والمحادثات ستبقى آمنة.

سيعرض قسم إدارة التطبيقات رسالة لمستخدميWhatsApp تفيد بأن هناك تحديثًا أساسيًا قيد التقدم، بما في ذلك معلومات حول خدمة التطبيق وكيفية معالجة بيانات المستخدم والشركات التي تستخدم الخدمات المستضافة على Facebook وتخزين الدردشات عليها.

فيما يتعلق ببيانات الجهاز الخاص بك، سيقوم WhatsApp بجمع كافة المعلومات الخاصة بالمستخدم بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو وإصدارات التطبيق الحديثة وغير ذلك من أهم المعلومات الخاصة وذلك لاستخدامها في نشر الإعلانات الممولة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا جمع بيانات مثل اللغة والوقت وعنوان خادم الإنترنت، وأي اتصال سابق بالجهاز أو حساب المستخدم، او استخدام أي خدمة وتحويلها إلي فيس بوك.

هدف Facebook هو تطوير خدمات المبيعات والإيرادات من خلال السماح للمعلنين بالتواصل مع العملاء من خلالWhatsApp وبيع منتجاتهم مباشرة من خلال المنصة.

وذكرت الحكومة الأمريكية في بيان لها أن “واتسآب” قد لا يشمل محتوى الرسائل المشفرة في البيانات المشتركة بين “واتسآب” وتطبيق “فيسبوك” أفضل التطبيقات البديلة لتطبيق الواتساب تطبيق Signal هو أفضل تطبيق يحمي الخصوصية ويعد أفضل بديل لتطبيق الواتساب، وهو أحد التطبيقات التي أوصى بها رجل الأعمال الكندي إيلون ماسك، صاحب أول إنترنت عبر الأقمار الصناعية في العالم.

يحتوي التطبيق على العديد من المميزات التي تجعله أفضل بديل لتطبيق WhatsApp في عام٢٠٢١، لأنه آمن ومشفّر كما هو موضح أعلاه، ناهيك عن المكالمات الصوتية والصورة عالية الجودة ويوجد به خدمة تحميل صور الgif.

وفي نهاية هذا الموضوع أتمني أن تكونوا أصبحتم على اطلاع بمشكلة واتساب حتى تكونوا حذرين، وعلى علم بهذا الموضوع، وأطلعناكم على تطبيق سيجنال للمحادثات بديل للواتساب، وامن الاستخدام. أفضل التطبيقات البديلة لتطبيق الواتساب

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