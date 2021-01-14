الوظائف العسكرية للنساء تعرف علي الشروط وطريقة التسجيل 1442

الوظائف العسكرية للنساء، سنطرح كافة التفاصيل من خطوات التسجيل وشروط الوظائف العسكرية للنساء في ضوء هذا المقال عبر النقلة النوعية وانطلاقاً من رؤية المملكة 2030 والتي تحتل فيها المرأة السعودية مكانة خاصة وجعل لها دوراً كبيراً في الحياة بالمملكة وإتاحة العديد من الوظائف للنساء في كافة القطاعات الحكومية المختلفة وكان آخر تلك الوظائف المتاحة للنساء في الآمن العام والذي لقي إقبالاً كبيراً من النساء في المملكة للبحث والتقديم علي الوظائف العسكرية للنساء 1442 هجرياً.

شروط الوظائف العسكرية للنساء

قامت وزارة الدفاع في المملكة بفتح الباب أمام النساء اللاتي يرغبن في دخول السلك العسكري وأتاحت لهم الالتحاق بوظائف مختلفة في القطاع العسكري وهم تلك الرتب (جندي أول، عريف، رقيب، وكيل رقيب) والشروط كالآتي:

أن تكون حاملة للجنسية السعودية يستثني من ذلك الشرط من كان والدها يعمل في وظيفة حكومية خارج المملكة. سن المتقدمة من 25 عاماً إلى 35 عاماً. أن يكون طولها أكثر من 155 سم ويتناسب الطول مع الوزن. أن يكون المؤهل العلمي ألا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها. أن لا تكون تعمل في أي جهه حكومية أو تعمل سابقاً في نظام الخدمة العسكرية. أن تكون متزوجة من مواطن سعودي ولها هوية وطنية مستقلة. أن تكون في نفس مكان وظيفة ولي أمرها. يتم قبولها بعد اجتياز المقابلة الشخصية مع الموظفات المختصات. أن تكون لائقة طبياً ويتم إجراء الفحص الطبي المقرر. شرط حسن السير والسلوك للمتقدمة. تطابق المعلومات الشخصية والمؤهلات العلمية. الموافقة علي شروط التسجيل.

الأوراق المطلوبة لعملية التقديم للوظائف العسكرية للنساء

ولعملية تقديم الوظائف العسكرية للنساء يجب أرفاق الأوراق والوثائق التالية لإتمام عملية القبول وهي كالتالي:

أولاُ: الأضل لبطاقة الأحوال المدنية.

ثانياً: أرفاق شهادة الثانوية مع صورة مصدقة منها.

ثالثاً: أرفاق شهادة حسن السيرة والسلوك مع صورة مصدقة منها.

رابعاً: يتم تقديم عدد 6 صور شخصية ملونة مقاس 4*6 حديثة.

خامساً: ترتيب كافة الوثائق التي تم ذكرها في ملف لتقديمه.

كيفية التقديم للوظائف العسكرية بالمملكة 1442

تتم عملية التقديم للنساء في العسكرية بعدة خطوات إلكترونيا وذلك عن طريق بوابة أبشر للتوظيف absher platform

أولا: تسجيل الدخول إلى منصة أبشر للتوظيف.

ثانياً: من القائمة التي نظهر اعلي الضغط علي الوظائف jobs.

ثالثا: بعد ذلك ينقل إلى صفحة خاصة بالإعلان عن الدورات العسكرية.

رابعا: يتم النقر علي الإعلان الخاص بالتقديم إلى العسكرية لنساء المملكة.

خامسا: انقر علي خيار التقديم الآن.

سادسا: ملئ الخانات المتاحة بكافة البيانات الشخصية.

سابعا: ارفع المستندات التي سبق ذكرها وتسليمها إلى الجهات المختصة والمتواجدة في بعض مدن المملكة.

ثامنا: يتم الموافقة علي شروط وأحكام التسجيل والاطلاع علي الوثائق والأوراق المطلوبة.

تاسعا: لإنهاء عملية التسجيل الضغط علي خيار تقديم.

رابط التقديم للعسكرية عبر منصة ابشر للتوظيف

وفي ظل التحول الرقمي للمملكة والاعتماد علي المنصات الإلكترونية والتخلي عن التعاملات الورقية والطوابير والزحام وعجاج الناس وتيسيرا علي المتقدمات من النساء للعسكرية لالتحاقهن بالوظائف المتاحة عبر الدخول إلى الرابط الرسمي لمنصة ابشر للتوظيف لوزارة الداخلية واتباع الخطوات التي سبق وتم ذكرها في الأعلى.

حيث تعتبر منصة ابشر الإلكترونية هي اكبر المنصات لتقديم كل ما يهم المواطن السعودي من تعديل مهني وتعديل المسمي الوظيفي والتقديم إلى وظائف آمن المنشآت في المملكة وتلك الخدمات للمقيمين والمواطنين السعودين وهناك خدمات للوافدين والمغتربين منها تجديد الإقامة والاطلاع علي صلاحية الإقامة وهويتك بجوالك وتعتبر من اكبر المنصات التي يعتمد عليها في التقديم الإلكتروني وتحويل رؤية المملكة في التحول الرقمي 2030 لصاحب الرؤية الملك محمد بن سلمان آل سعود.