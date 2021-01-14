رابط منصة مدرستي.. طريقة تسجيل الدخول في المنصة خطوة بخطوة

ينطلق الفصل الدراسي الثاني في السعودية يوم الأحد المقبل 17 يناير 2021م، فيما يبحث كثير من الطلاب عن رابط منصة مدرستي الجديد بعد أن اعتمدت وزارة التعليم نظام الدراسة “عن بُعد”، في أول 10 أسابيع من الترم الثاني، نظرًا لاستمرار أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتسجيل إصابات ووفيات يوميًّا بمرض “كوفيد -19” الذي يسببه هذا الفيروس التاجي، إذ أكدت وزارة الصحة ضرورة استمرار المملكة في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتطلب استمرار إغلاق المدارس والجامعات لحين إشعار آخر، حتى لا تزداد أعداد الإصابات بهذا الوباء، خصوصًا مع ظهور سلالات متحورة جديدة منه تصيب الأطفال مثل الكبار على عكس السلالة الأولى.

رابط منصة مدرستي الجديد في المملكة

وعبر السطور التالية، ننشر رابط منصة مدرستي الجديد في المملكة، خدمة لجميع المعلمين والمعلمات والطلاب وكذلك أولياء الأمور الراغبين في الدخول إلى المنصة، باعتبار تلك المنصة الإلكترونية الواجهة الأولى التي يتفاعل من خلالها أطراف العملية التعليمية، وذلك على النحو الآتي:

في البداية ندخل إلى تطبيق توكلنا ثم الضغط على حسابي. نضغط بعد ذلك على منصة مدرستي. نختار اسم المستخدم ونضغط على إرسال كلمة السر إلى الهاتف الجوال. سوف نتلقى رسالة تحتوي على كلمة السر لندخل بها إلى المنصة. بعد ذلك نسجل الدخول بحساب مايكروسوفت. ندخل اسم المستخدم وكلمة المرور. يجب الضغط بعد ذلك على تسجيل دخول. يجب علينا تحديث كلمة المرور، والضغط على تأكيد كلمة المرور، ثم نضغط على “التالي”. تفعيل ومصادقة رقم الهاتف الجوال عبر الرسالة التي تصل إلينا على الهاتف الجوال. في النهاية نفعل البريد الإلكتروني ونضغط على إنهاء.

وزارة التعليم السعودية، قد أعلنت تحديث منصة madrasati بإضافة أدوات للمعلمين والمعلمات.

ذكرت الوزارة أن التحديث الجديد تزامنًا مع قرب البدء في الفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ يوم الأحد 17 يناير.

تأتي التحديثات الجديدة لسهولة التعامل مع المنصة والتفاعل عليها بشكل أفضل خلال فترة الدراسة عن بعد.

أفادت الوزارة أنه من الممكن البدء بجدولة الحصص الافتراضية بعد انتهاء قائد المدرسة من ضبط إعدادات الجدول الدراسي مباشرة.

يمكن جدولة دروس أسبوع واحد فقط.

في النهاية يمكن حاليا تحديد واختيار الأهداف والإثراءات المتوفرة في الدرس لتظهر للطالب.

وزارة التعليم تعلن تحديث منصة مدرستي