سعر جهاز بلايستيشن 5 في الكويت 2021 الرقمي والعادي PlayStation 5

سعر جهاز بلايستيشن 5 في الكويت بعد طرح جهاز بلايستيشن 5 مؤخرا فقد ازدادت الاستفسارات كثيرا حول السعر الذي طرح به الجهاز، وذلك من قبل الكثير من عشاق ألعاب الڤيديو، وبشكل خاص محبي جهاز البلايستيشن بإصداراته المختلفة، حيث قامت شركة سوني العالمية بطرح جهاز بلايستيشن 5 بالكثير من التحديثات عن النسخة الماضية، وأكثر ما يهم الأشخاص هو السعر الخاص بجهاز بلايستيشن 5 هذه الأيام، وفيما يلي نعرض السعر الخاص بجهاز بلايستيشن 5 في الكويت.

سعر جهاز بلايستيشن 5 في الكويت

في الأيام القليل الماضية تم طرح جهاز بلايستيشن 5 من قبل شركة سوني العالمية، وفور طرحه فنجد أن الجهاز حقق الكثير من المبيعات في دولة الكويت، في المتاجر المعتمدة المختلفة في كافة مناطق الكويت، حيث تم تحديد السعر الخاص بجهاز بلايستيشن 5 علي مستوي العالم بحوالي 500 دولار، أما عن سعره في دولة الكويت فقد بلغ حوالي 188 دينار كويتي بالنسبة لنسخة بلايستيشن 5 العادي، أما بالنسبة لسعر بلايستيشن 5 الرقمي فقد بلغ سعره حوالي 150 دينار كويتي

ما هو الفرق بين البلايستيشن الرقمي والعادي؟

قد تم طرح جهاز بلايستيشن 5 بنسختين مختلفين، نسخة عادية ونسخة رقمية، ويتساءل الكثير من محبي أجهزة وألعاب الڤيديو عن الفرق بين الإصدارين، وفيما يختلف العادي عن الرقمي.

بالنسبة لبلايستيشن 5 العادي ف قد تم تصميمه بمدخل خاص بالأشرطة، كما يتيح تحميل الألعاب الفيديو المختلفة من قبل المتجر الخاص بالشركة، وهي واحدة من أهم التعديلات الهامة علي أجهزة البلايستيشن.

أما بلايستيشن 5 النسخة الرقمية فلا يمتلك مكان لإدخال اسطوانة ألعاب الفيديو، ويمكن تحميل الألعاب بسهولة من خلال المتجر الخاص بالشركة.

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هل يمكن تشغيل ألعاب بلايستيشن 4 علي جهاز بلايستيشن 5 الجديد

يعتبر جهاز بلايستيشن 5 أحدث الإصدارات التي قامت شركة سوني بطرحها بالنسبة لألعاب الڤيديو، ويعتبر هو النسخة الجديدة المحدثة من جهاز بلايستيشن 4 الإصدار الماضي، وأكدت شركة سوني أنه يمكن تشغيل الاسطوانات الخاصة بجهاز بلايستيشن 4 علي النسخة الجديدة من جهاز بلايستيشن 5 العادي، والذي تم تصميمه بحيث يحتوي الي مدخل إدخال شرائط الفيديو لتشغيل ألعاب الفيديو المختلفة، ولكن الشركة أكدت بشكل نهائي أنه لا يمكن تشغيل الاسطوانات القديمة علي النسخ الحديثة من جهاز البلايستيشن الجديدة.