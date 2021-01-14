الاردن : دراسة لاعطاء المعلمين لقاحات كورونا

دوت الخليج :- أكد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، أن عملية فتح القطاعات ستكون آمنة وبالتدرج مشيرا الى انه تم فتح القطاعات بالاعتماد على مؤشرات عدة ابرزها عدد الفحوصات الايجابية، والتحسن الملحوظ في المنحنى الوبائي في الأسابيع الأخيرة .

وقال وزير الصحة خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الأربعاء، في دار رئاسة الوزراء، إن الإجراءات التخفيفية لا تعني انتهاء مخاطر انتشار الوباء، داعيا المواطنين الالتزام بلبس الكمامات واستخدام المعقمات للسيطرة على الوضع الوبائي. وبين الدكتور عبيدات ان برنامج التطعيم مستمر لعدة اشهر، وسيتم ابلاغ الأشخاص الذين تقلوا المطاعيم بموعد الجرعة الثانية، لافتا إلى ان فحص الأجسام المضادة يحتاج لوقت، وتكلفة مالية عالية. وحول فتح القطاعات، اكد وزير الصحة ان تخفيف الإجراءات مسؤولية كبيرة على عاتق أصحاب المنشآت التي سيعاد فتحها، مشيرا إلى اهمية استمرارية الحظر الليلي لتخفيض الاصابات. وفيما يتعلق بالمدارس بين الدكتور عبيدات، أن هناك دراسة لموضوع اعطاء المعلمين لقاحات كورونا مع امكانية عمل الفحص السريع للمعلمين.

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