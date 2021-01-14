أخبار اليمن : إصابات كورونا تتجاوز 92.7 مليون حول العالم

إصابات كورونا تتجاوز 92.7 مليون حول العالمكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الخميس، أن حصيلة المصابين تجاوزت 92 مليونا و787 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 66 مليونا و305 آلاف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس مليون و987 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المعلنة فقد سجلت دول العالم أمس، زيادة ملموسة في عدد الوفيات، وفي عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، مقارنة باليوم الذي سبقه، حيث سُجل 745 ألف و811 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 16,362 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا /393,928 وفاة/، والبرازيل /206,009 وفيات/، والهند /151,765 وفاة/، والمكسيك /136,917 وفاة/، وبريطانيا /84,767 وفاة/.

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا /23,616,345 إصابة/، والهند /10,512,831 إصابة/، والبرازيل /8,257,459 إصابة/، وروسيا /3,471,053 إصابة/، وبريطانيا /3,211,576 إصابة/.