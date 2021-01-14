أخبار اليمن : الأمم المتحدة: 5 ملايين يمني يقتربون من المجاعة ويحتاجون زيادة التمويل

الأمم المتحدة: 5 ملايين يمني يقتربون من المجاعة ويحتاجون زيادة التمويل
أعلنت الأمم المتحدة، فشلها في توفير 50% من تكاليف خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2020م، لافتة إلى إنها تلقت 50 بالمئة فقط من المبلغ الضروري لعملياتها.
وقالت في بيان صادر عنها انه: "بحلول نهاية العام الماضي، كانت خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2020 قد تلقت 50 % فقط (1.70 مليار دولار أمريكي) من مبلغ 3.38 مليار دولار الضروري للعمليات الإنسانية"، بنسبة "أقل من نصف ما تم استلامه في العام 2019".
وأشار البيان إلى أن "منع المجاعة لا يزال هو الأولوية القصوى في الوقت الحالي، للقيام بذلك، نحتاج إلى زيادة التمويل الإنساني، ودعم الاقتصاد، والعمل على وضع حد للعنف".
ولفت البيان إلى أن "80% من الشعب تقريباً - أي أكثر من 24 مليون شخص - يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية".
وحسب البيان فإن "الوضع على الأرض آخذ في التدهور، مع وجود 5 ملايين آخرين على بعد خطوات من المجاعة".
وعلى السياق، حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا من استمرار اتساع الفجوة بين سعر الغذاء والقدرة الشرائية للمواطنين في اليمن.
وكشف المكتب أن الزيادة في أسعار الغذاء تزيد من خطر المجاعة لملايين اليمنيين في الأشهر القليلة المقبلة.
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