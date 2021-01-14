صناديق فارغة تدخل البيت الأبيض استعدادا لمغادرة ترامب

شوهد عدد من العمال في البيت الأبيض، يوم الخميس، وهم يحضرون صناديق كرتونية فارغة ومطوية، في إطار استعدادات مغادرة الرئيس الأميركي المنتهية، دونالد ترامب، حتى يفسح المجال لإقامة خلفه الديمقراطي، جو بايدن.

وبحسب موقع "إن بي سي نيوز"، فقد جرى نقل الصناديق الفارغة إلى مكتب "إيزنهاور" التنفيذي في البيت الأبيض، في مسعى إلى نقل الأشياء الخاصة بترامب وبعائلته.

وأضاف المصدر أن تكلفة إعادة تهيئة الإقامة والمكتب في البيت الأبيض عبر ما يعرف بـ"التنظيف العميق" وترتيب أمور أخرى من أجل استقبال الرئيس الجديد، ستصل إلى نحو نصف مليون دولار.

وفي الليلة التي تسبق الانتقال إلى البيت الأبيض، سيقيم بايدن في الإقامة المعروفة بـ"منزل بلير" ويخصص في العادة لاستضافة زعماء الدول وكبار المسؤولين الذين يزورون واشنطن ويحلون ضيوفا على الحكومة الأميركية.

ولن يحضر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، حفل تنصيب بايدن، في العشرين من يناير الجاري، من جراء ما يعتبرهُ سرقة لفوز الجمهوريين.

وعقب مغادرة البيت الأبيض، يرتقب أن ينتقل ترامب إلى جانب عائلته، بشكل مباشر صوب منتجع "مار ألاغو" في ولاية فلوريدا.

ويجري انتقال السلطة من ترامب إلى بايدن، في يناير الجاري، وسط تأهب ومخاوف غير مسبوقة، في العاصمة واشنطن، من جراء تشكيك ترامب وأنصاره في نزاهة الانتخابات الرئاسية ونتائجها.

ويوم الأربعاء، صوت مجلس النواب الأميركي لصالح توجيه صك الاتهام إلى ترامب بسبب ما اعتبر تحريضا لأنصاره على اقتحام الكونغرس والتسبب بوقوع خمسة قتلى.

لكن عزل ترامب قبل العشرين من يناير الجاري يكاد يكون أمرا مستحيلا، بحسب خبراء، لأن مجلس الشيوخ الذي يحسمُ خطوة العزل، لن يستأنف عمله إلا في التاسع عشر من يناير الجاري، أي قبل يوم واحد فقط من انتهاء ولاية ترامب الرئاسية.