ترامب في بيان له: استطعت تخفيض عدد القوات الأمريكية بالخارج لأقل رقم منذ 19 عاما

أصدر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بيانا حول القوات الأمريكية في الخارج.

وقال ترامب في بيان له إنه استطاع تخفيض عدد القوات الأمريكية بأفغانستان لأقل عدد منذ 19 عاما، وهو ما حديث أيضا في سوريا والعراق.

وأكد ترامب أنه سيكون دائما داعما لإنهاء الحروب الخارجية.

وأعرب عن الشرف الكبير الذي قام به في إعادة بناء القوات المسلحة الأمريكية، ومساعدة الرجال والسيدات الشجعان بالجيش.

وأضاف: "استثمرت 2.5 مليار دولار في الجيش، بما في ذلك إيجاد معدات جميلة وجديدة، كل ذلك من أجل الولايات المتحدة.