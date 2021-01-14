بريطانيا تسجل أكثر من 48 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة البريطانية، اليوم الخميس، تسجيل 48 ألفا 682 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت السلطات البريطانية، اليوم الخميس، حظر السفر من وإلى البرازيل والبرتغال و14 دولة أخرى من أمريكا الجنوبية بسبب انتشار سلالة جديدة لفيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، قال وزير النقل البريطاني إنه حظر السفر من البرازيل والبرتغال وعدد من الدول الأخرى، ومنع وافديهم من الدخول إلى المملكة المتحدة اعتبارًا من الساعة 4 صباحًا غدا الجمعة.

ولن يُسمح للقادمين من الأرجنتين والبرازيل وبوليفيا والرأس الأخضر وتشيلي وكولومبيا والإكوادور وجيانا الفرنسية وجيانا وبنما وباراجواي وبيرو وسورينام وأوروجواي وفنزويلا بدخول المملكة المتحدة، بعد ظهور السلالة الجديدة لكورونا في البرازيل.

وأكد الوزير البريطاني أنه تم تعليق السفر من البرتغال إلى المملكة المتحدة لتقليل انتشار العدوى. ومع ذلك فهناك إعفاء لسائقي النقل الذين يسافرون من البرتغال (فقط).

ولا ينطبق هذا الإجراء على المواطنين البريطانيين والإيرلنديين الذين لديهم حق الدخول، على عليهم عزل أنفسهم لمدة عشرة أيام مع أسرهم.