خلال 24 ساعة.. دولة عربية تسجل 5196 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 5196 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في لبنان الي 237132 حالة. كما سجلت الصحة اللبنانية اليوم وفاة 41 حالة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي وفيات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 1781 حالة. وبينت الوزارة اللبنانية انه تم إجراء 5020 فحصا مخبريا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية. كما تم رصد تعافي 1801 حالة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد الي 147096 حالة.

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