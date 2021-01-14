وزير الخارجية السعودي من روسيا : يجب التصدي للتدخلات الإيرانية المستمرة في المنطقة

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن المباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف تناولت جهود تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي في منطقة الخليج.
كما بين بن فرحان أن المباحثات تناولت أيضا ضرورة التصدي للتدخلات الإيرانية المستمرة في المنطقة.
وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، عقد جلسة مباحثات رسمية الخميس، مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الروسية موسكو.
ومن جانبه أكد وزير الخارجية الروسي، أن شغور منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا لم يسهم في التوصل إلى حل سياسي، معربا عن أمله في أن يسرع تعيين مبعوث خاص للمنظمة الدولية في التوصل إلى تسوية سياسية.
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