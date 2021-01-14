أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي، اليوم الخميس، رصد هزة أرضية بقوة 6.2 درجة بمقياس ريختر في جزيرة سولاوسي الإندونيسية. وقال المركز إن الهزة الأرضية وقعت على عمق 10 كيلومترات في الجزيرة. ولم تصدر السلطات الإندونيسية أي تحذير من إمكانية وقوع موجات تسونامي في الجزيرة في أعقاب الهزة الأرضية. فيما أعلن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند أن زلزالا بلغت شدته 2ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الخميس مقاطعة "ديما هاسو" بولاية "أسام". وقال المركز - حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية - إنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية، إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بقوة 6.2 ريختر.. زلزال يضرب جزيرة إندونيسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.