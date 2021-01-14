السودان: إثيوبيا تقوم بتصعيد خطير على الحدود

قال مستشار الحكومة السودانية، اليوم الخميس، إن ما تقوم به إثيوبيا تصعيد خطير، مضيفا: "نحن في حالة دفاع عن النفس بشأن التوتر مع إثيوبيا".
وتابع في تصريحات للعربية: "نرحب بأي وساطة لنزع فتيل التوتر مع إثيوبيا، نرحب بالحوار لحل الأزمة مع إثيوبيا".
فيما كتب ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين البارزين رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، للتعبير عن قلقهم بشأن تآكل الحريات الصحفية في البلاد والدعوة إلى إطلاق سراح الصحفيين المحتجزين هناك.
وبحسب "رويترز"، ورد في الرسالة الموجهة من أعضاء مجلس الشيوخ كريس مورفي وباتريك ليهي وبن كاردان إلى أبي أحمد أمس الأربعاء أنه "على مدى الأشهر القليلة الماضية، انخرطت الحكومة الإثيوبية بشكل متزايد في نمط من الترهيب ضد الصحفيين".
قالوا إن هذا الاتجاه يتناقض بشكل صارخ مع بداية رئاسته للوزراء في 2018 عندما أفرجت حكومته عن عشرات الصحفيين المحتجزين.
قال أعضاء مجلس الشيوخ:"نحثكم على العودة إلى هذا الطريق من خلال الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين واتخاذ خطوات ملموسة لحماية حرية الصحافة".
ولم يرد مكتب أبي على الفور على طلب للتعليق.
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