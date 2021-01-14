نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محلل سياسي يكشف عن مخاطر تهدد يوم تنصيب بايدن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال حسن هاشميان محلل السياسي، إنه يتوقع أن تمر الأيام المقبلة بالولايات المتحدة الأمريكية وحتى يوم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بسلام ودون تهديدات، مشيرًا إلى استعداد أمريكا بتعزيزات أمنية كبيرة لمواجهة أي تهديدات يوم التنصيب.

وأضاف المحلل السياسي، في حديثه لقناة "الغد"، أن هناك جهات تشير بالتهديدات وقذف القنابل اليدوية يوم التنصيب ومقر التنصيب للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لافتًا إلى استعداد قوات الأمن والإف أي بي بالولايات المتحدة الأمريكية لمثل هذه التهديدات باتخاذها إجراءات استباقية لمواجهة مثل هذه التهديدات.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات استباقية بعد الانتقادات التي وجهت للولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث 6 يناير الماضي واقتحام الكونجرس الأمريكي، موضحا أن الأجهزة الأمنية في أمريكا لاتريد أن تضع نفسها مجددا تحت علامات الاستفهام خاصة بعد الأحداث الأخيرة.

واعتقد أن مثل الإجراءات الاستباقية كافية لمواجهة أي تهديدات بعد أن نجحت في شل حركات العديد من ممثلي هذه الجهات، موضحا أن الايام المقبلة حتى يوم التنصيب للرئيس المنتخب جو بايدن ستمر بهدوء دون أي ازمات أو تهديدات.

ونوه الحلل السياسي، بأن الاجتماعات بالولايات المتحدة الأمريكية خاصة لمجلس الشيوخ لن تكون إلا يوم 19 يناير الجاري وخاصة بمسألة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا أنه يتوقع أن مناقشة مصير دونالد ترامب لن يتم إلا بعد تولي فعليا جو بايدن رئاسة الولايلات المتحدة الأمريكية.

وشهدت العاصمة الأمريكية واشنطن انتشارا أمنيا مكثفًا في منطقة المتنزه الوطني الذي يضم مبنيي الكونغرس والبيت الأبيض ومعظم الوزارات والمباني الفيدرالية، وجاءت هذه الإجراءات الاستثنائية عقب اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمبنى الكونغرس الأسبوع الماضي.