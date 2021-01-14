Galaxy S21 Ultra مواصفات أقوي هاتف من سامسونج الجديد 2021

Galaxy S21 Ultra، نتعرف علي مواصفات أقوي هاتف ذكي من سامسونج 2021، العرض الرسمي للسلسلة الجديدة من الهواتف ساموينج الذكية في خط Galaxy S ، يبدأ المستخدمون في فحص جميع الخصائص samsung unpacked 2021 والاختلافات بين متغيرات Galaxy S21 / S21 + VS Galaxy S21 Ultra ، حيث ينتهي أفضل هاتف ذكي من سامسونج بكونه الرائد الحقيقي.

تراهن سامسونج على كلمة “Ultra” للإشارة إلى هاتفها الذكي Galaxy S21 Ultra الذي يحتوي على أفضل الميزات في السوق ، حيث أن S21 Ultra هو الثالث الذي يحمل هذا التصنيف. هذه المرة ، نرى أكبر الاختلافات في الشاشة والكاميرات والتصميم وبالتأكيد في تجربة المستخدم ، لأنه يدعم قلم S Pen فى هاتف سامسونج الجديد Galaxy S21 Ultra.

أقوي هاتف ذكي من سامسونج Galaxy S21 Ultra

على الرغم من كونه تجديدًا لـ Galaxy S20 Ultra ، فإن هذا الجهاز يشارك بعضًا من أفضل ميزات Galaxy Note 20 Ultra ، وهو أحد أفضل الهواتف الذكية من Samsung اليوم. بالطبع ، يشمل أيضًا ابتكاراته الخاصة ، ومعظمها على مستوى الشاشة والكاميرا ، بالإضافة إلى كل القوة التي توفرها السلسلة القوية samsung unpacked 2021 من الهواتف الذكية Galaxy S21.

يدعم هاتف سامسونج الجديد Samsung Galaxy S21 Ultra شريحتين إتصال من نوع Nano Sim .

خاصية الـ NFC ومتوافق مع القلم الـ S Pen الخاص بسامسونج .

دعم جميع شبكات 2G و 3G و 4G والجيل الخامس الـ 5G .

هاتف سامسونج S21 Ultra ياتي بأبعاد 165.1×75.6×8.9 ملم مع وزن 228 جرام .

Samsung Galaxy S21 Ultra مقاوم للماء والغبار الخوص أسفل الماء حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة .

ظهر من الزجاج محمي بجوريلا فيكتس مع إطار من معدن الالمونيوم فالالترا النسخة الرائدة في سلسلة Samsung Galaxy S21 Ultra .

الشاشة 6.8 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X بشكل الثقب في منتصف الشاشة بجودة1440×3200 بكسل.

طبقة حماية على شاشة الهاتف من نوع Corning Gorilla Glass Victus للحصول على أفضل حماية ممكنة على شاشة الهاتف.

هاتف سامسونج الجديد Galaxy S21 Ultra بذاكرة داخلية بسعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت.

المعالج من نوع إكسنوس من إنتاج شركة سامسونج نفسها من نوع Exynos 2100 بتكنولوجيا الـ 5 نانو حيث أعلنت سامسونج بأن المعالج أقوى بنسبة 30% من الـ Exynos 990 وبتوفير طاقة أفضل للحصول على أقوى أداء ممكن .

بالانتقال إلى قسم الكاميرات ، نجد نفس التصميم الخاص والفريد الذي نراه في Galaxy S21 و S21 + ، مع بعض خيارات الألوان المتميزة والوحدة التي ، على الرغم من أنها تحتفظ بنفس الشكل ، تتضمن المزيد من المستشعرات.

يحتوي Galaxy S21 Ultra على كاميرا رئيسية قوية بدقة 108 ميجابكسل مع ابتكارات مثل التركيز التلقائي بالليزر الذي يتيح المزيد من السرعة والدقة.

تشتمل المستشعرات الأخرى على عدستين تليفوتوغرافيتين بدقة 10 ميجابكسل ، واحدة لتكبير 3x والأخرى للتكبير 10x أو أكثر حتى 100x كحد أقصى .

تتميز هذه الكاميرات المقربة أيضًا بضبط تلقائي للصورة ثنائي البكسل وتثبيت بصري للصورة.

أخيرًا كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل أيضًا مع ضبط تلقائي للصورة ثنائي البكسل. أخيرًا ، سيتمكن عشاق الصور الشخصية من الاستمتاع بكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل.

يمكنه تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية بجميع الكاميرات الخلفية.

بالإضافة إلى خيار حفظ ملفات RAW 12 بت في وضع Pro.

تأثيرات التمويه المختلفة والوضع الليلي القابل للتخصيص وقفل التكبير وعرض المخرج.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra 5Gزاكرة التخزين والمعالج في هاتف Galaxy S21 Ultraمواصفات كاميرا هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra

وناتي إلي البطارية فهي كبيرة جدا تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة ، مع شحن “فائق السرعة” بقوة 25 وات ، وهو ما يمكن أن يكون نقطة لتحسين Galaxy S21 Ultra ، والذي يدعم أيضًا الشحن اللاسلكي السريع والشحن اللاسلكي العكسي لتشغيل الأجهزة الأخرى، مع اتصال 5G ، IP68 لمقاومة الماء والغبار ، مكبرات صوت استريو مع AKG و Android 11 مع One UI 3.1 هي المستجدات الأخرى في هذا الجهاز.