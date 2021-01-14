الرئيس الجزائرى يدين الهجوم الإرهابى بولاية تبسة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت الرئاسة الجزائرية، قال تبون "عمل جبان وهمجى، ذلك الذى أودى بحياة خمسة من مواطنينا من منطقة ثليجان بولاية تبسة، عقب انفجار لغم تقليدى زرعته أيادى الغدر". وأضاف تبون "نتضرع للمولى عز وجل ليرحمهم وييسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان".

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