فرنسا تقدم موعد حظر التجول لمكافحة انتشار فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن موعد حظر التجول سيبدأ من السادسة مساء بدلا من الثامنة ولمدة 15 يوما على الأقل، وذلك فى مسعى لمكافحة انتشار فيروس كورونا على نحو أفضل.
وصرح بأن فرنسا لا تحتاج إلى فرض العزل العام فى الوقت الراهن، وأنها قد تلجأ إلى هذا الإجراء إذا خرجت الجائحة عن السيطرة.
وأودت الجائحة بحياة أكثر من 69 ألف شخص فى فرنسا حتى الآن، فى سابعة أعلى حصيلة وفيات بكورونا فى العالم.
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