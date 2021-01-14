اليونان تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبى لإعادة مهاجرين لتركيا

وترفضُ تركيا استقبال هؤلاء المهاجرين الذين انطلقوا من سواحلها، بينما تتُهم أنقرة باستخدام هذا الملف الإنسانى بمثابة أداة للابتزاز والضغط على الاتحاد الأوروبى.
وتم تقديم هذا "الطلب" اليونانى إلى المفوضية الأوروبية ووكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبى فرونتكس، ويتعلق "بالمهاجرين من دول ثالثة الذين لا يتمتعون بالحماية الدولية "، وفقًا لوزارة الهجرة اليونانية.
وأوضح البيان أن طالبى اللجوء الذين تم رفض طلباتهم يعيشون حاليًا فى مخيمات لإيواء وتسجيل فى الجزر اليونانية الواقعة بالقرب من الساحل التركى، وهم 995 شخصًا فى ليسبوس و 180 فى خيوس و 187 فى كوس و 128 فى ساموس.
وأشار وزير الهجرة، نوتيس ميتاراخى، فى البيان إلى أنه "يتعين على أوروبا إنشاء آلية مشتركة للتعامل مع هذه المشكلة فى إطار الميثاق الأوروبى الجديد بشأن اللجوء، ولكن أيضًا لتطبيق الإجراء القانونى العملى اللازم للسماح بهذه العودة".
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