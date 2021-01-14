مرسوم أمريكى يعتبر روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية من الدول المعادية

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة التجارة الداخلية الأمريكية، اليوم الخميس، مرسوما اعتبرت فيه كل من روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية وكوبا، من الدول "المعادية"، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.





وبحسب المرسوم فإنه يُسمح بتشديد الرقابة على المعاملات فى مجال تكنولوجيا المعلومات، معتبرة روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية وكوبا دولا "معادية". وجاء فى بيان الوزارة، المنشور على موقعها: "يوفر المرسوم الاستدامة والثقة فى سلسلة توريد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولغرض تنفيذها، فإنه يحدد ست حكومات أجنبية أو كيانات غير حكومية على أنها "معادية"، وهى الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا والسياسى الفنزويلى نيكولاس مادورو". وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فى منتصف الشهر الأخير من العام الماضى 2020، إدراج فريق كرة القدم "أحمد" بمدينة جروزنى الشيشانية ومؤسسة "أحمد قديروف" فى قائمة العقوبات. ووقع 13 شخصا و6 منظمات تحت طائلة عقوبات قائمة ماجنيتسكى واليمن. كما وسعت الولايات المتحدة قائمة العقوبات بموجب قانون "ماجنيتسكى"، والتى تم فرضها بسبب انتهاك حقوق الإنسان، لتشمل ثلاثة مواطنين روس وست شركات روسية.

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