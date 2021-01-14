جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "سوزجو" عن باباجان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركى المعارض، اليوم الخميس، قوله "نسبة تأييد تحالف الجمهور المكون من حزبى العدالة والتنمية والحركة القومية المعارض فى تناقص مستمر، بسبب الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها المواطنون".
وفى تصريحاته، أكد باباجان أنه "لا يوجد شخص حاليًا سعيد فى تركيا، باستثناء المستثمر الأجنبى الذى يدخل ليستفيد من سعر الفائدة المرتفع ويضعه فى جيبه".
وتابع: "لم يتم حل أى مشكلة فى ظل نظام الحكم الرئاسى الذى تعتمده البلاد قبل أكثر من عامين، بل على العكس تمامًا زادت المشاكل" .. مضيفًا: "وأكبر تلك المشاكل أن الرئيس حزبى ومنحاز".
كما أشار باباجان إلى إقدام التجار والمزارعين على البيع رغم يقينهم بالخسارة لسداد ديونهم، مشددا على أن "الحكومة الحالية لن تكون قادرة بالتأكيد على حل مشكلة الفقر والبطالة، وأن أردوغان هو سبب انتشار الفقر فى البلاد".
وبخصوص لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذى بدأت أولى مراحل التطعيم به، طالب باباجان بضرورة توزيع اللقاح بشكل عادل وشفاف .. معتبرًا أنه لا ينبغى أن يقتصر على أشخاص بعينهم لأن ذلك سيلحق الضرر الكبير بتركيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باباجان : أردوغان سبب انتشار الفقر فى تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.