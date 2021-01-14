الحرب تشتعل.. الجيش السوري يضرب معاقل الإرهاب بلا هوادة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوري والميليشيات الإرهابية على محاور سهل الغاب غربي حماة وسط قصف صاروخي متبادل بين الطرفين مساء اليوم.

وأشار المرصد السوري الي قوات الجيش السوري حاولت التسلل الي محور العنكاوي في سهل الغاب غربي حماة، وسط قصف صاروخي متبادل بين الطرفين، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وكان الجيش السوري قد قصف مناطق في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، حيث تجدد القصف الصاروخي من قبل الجيش السوري علي مناطق متفرقة من جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

وكان المرصد السوري قد افاد ان يوم أمس، شهد مقتل 3 عناصر وإصابة 7 آخرين من قوات الجيش السوري جراء استهداف تجمعاتهم في معسكر الزيتون شمالي قرية حزارين بريف إدلب، بصواريخ محلية الصنع أطلقها فصيل أنصار التوحيد الجهادي.

ووثّق المرصد السوري مقتل ضابط برتبة ملازم من الجيش السوري جراء استهداف الارهابيين تجمعاتهم العسكرية في محيط قرية جوباس بريف إدلب.