عقب تعليقه.. تويتر يعيد حساب اللقاح الروسي سبوتنيك V

أعادت شركة تويتر، اليوم الخميس، الحساب الخاص باللقاح الروسي "سبوتنيك في" على تويتر من جديد، عقب حجبه.
وقال الحساب الرسمي للقاح على تويتر: "أعادت شركة تويتر تفعيل حساب سبوتنيك في".
وأضاف: "أرجعت الشركة وراء حجب الحساب إلى وجود خرق أمني محتمل من ولاية فيرجينيا الأمريكية، شكرا تويتر".
وأعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، تعليق شركة تويتر، عمل الحساب الرسمي الخاص بلقاح "سبوتنيك في " الروسي.
وظهر على صفحة اللقاح الروسي تنبيه من "تويتر"، قال إنه رصد "نشاطا مريبا" من قبل هذا الحساب.
وقال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة إن سبب تعليق عمل حساب "سبوتنيك V" لم يعرف بعد والعمل جار لمعرفته.
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