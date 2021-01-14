إسرائيل تفتح سفارة وقنصلية في الإمارات

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن افتتاح سفارة إسرائيلية مؤقتة في أبو ظبي، بالإضافة إلى قنصلية في دبي، خلال ايام قليلة.
وقالت هيئة البث: "سيتم افتتاح سفارة إسرائيل المؤقتة في أبو ظبي، والقنصلية الإسرائيلية في دبي بدولة الإمارات خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأضاف: "سيتوجه سفير إسرائيل السابق لدى تركيا، إيتان نائيه إلى أبو ظبي قريبا، وسيشغل منصب القائم بأعمال سفير إسرائيل في الإمارات".
يذكر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت تعيين قائم بأعمال سفير دولة لإسرائيل في البحرين.
ووقعت إسرائيل اتفاق تطبيع مع الإمارات والبحرين، وذلك بدعم أمريكي في البيت الأبيض.
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