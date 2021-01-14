ميركل تدعو لتشديد القيود لاحتواء فيروس كورونا فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وأكد مسؤولون حكوميون ألمان أنه يجب توقع تمديد الإغلاق على البلاد فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد ليتجاوز يناير الجارى. فيما أعلن معهد روبرت كوخ أن 1% من سكان ألمانيا تلقوا الجرعة الأولى من تطعيم كورونا.

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