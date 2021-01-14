زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب جزيرة سولاوسى بإندونيسيا

جدة - نرمين السيد - قال مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى "EMSC" اليوم الخميس، إن هزة أرضية قوتها 6.2 درجات ضربت بالقرب من جزيرة سولاوسى الإندونيسية.



جدة - نرمين السيد - قال مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى "EMSC" اليوم الخميس، إن هزة أرضية قوتها 6.2 درجات ضربت بالقرب من جزيرة سولاوسى الإندونيسية. وبحسب قناة "روسيا اليوم"، أضاف مركز رصد الزلازل أن الهزة وقعت على عمق عشرة كيلومترات.

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