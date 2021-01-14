ترامب : القوات الأمريكية بأفغانستان فى أدنى مستوى لها منذ 19 عاما

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قال ترامب: "القوات الأمريكية فى أفغانستان فى أدنى مستوى لها منذ 19 عاما. وبالمثل، فإن قواتنا فى العراق وسوريا فى أدنى نقطة منذ سنوات عديدة".

وأضاف: "سأكون ملتزما دائما بوقف الحروب التى لا تنتهى".

وتابع: "لقد كان لى شرف كبير فى إعادة بناء جيشنا ودعم رجالنا ونسائنا العسكريين الشجعان".

وأكد ترامب على أنه "تم استثمار 2.5 تريليون دولار شملت كذلك شراء معدات عسكرية جديدة صنعت فى الولايات المتحدة".

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية فى ديسمبر الماضى، أنه "لم يتم إصدار أوامر جديدة تؤثر على مواصلة سحب القوات... ومن المتوقع تخفيضها بواقع 2.500 فرد بحلول 15 يناير 2021".

وأضافت: "سيتم خفض عدد الجنود فى العراق من 3.000 إلى 2.500 جندى بحلول 2021".