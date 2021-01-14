شدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على ضرورة وجود قواعد واضحة في مجال حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه لا يمكن لمدراء الشركات الكبرى احتكار القرارات ذات الشأن.
وكتب ماس على "تويتر" أن "العنف في واشنطن يدل على أننا لا نستطيع أن نترك للإداريين في وادي السيليكون وحدهم أن يقرروا كيف لنا أن نمنع إشعال الكراهية على النت وكيف نحدد الخط الفاصل بين ذلك وحرية التعبير".
وأضاف: "هذا يحتاج إلى قواعد قانونية واضحة".
يذكر أن الجدل في الأوساط الاجتماعية حول العالم اندلع بعد قرار مواقع التواصل الاجتماعي الرائدة حجب صفحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول بواشنطن في 6 يناير.
وفيما قررت "فيسبوك" و"انستغرام" تعليق صفحة ترامب، حجب موقع "تويتر" حسابه نهائيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلين: لا يمكن لإدارة وادي السيليكون احتكار البتّ في قضايا حرية التعبير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.