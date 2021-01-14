النواب الأمريكي يطالب بوقف صفقات الأسلحة

طالبت قيادات الحزب الديمقراطي في لجنة الشئون الخارجية بمجلس النوب الأمريكي، من وزير الخارجية مايك بومبيو،بوقف جميع صفقات الأسلحة، التي تم الإعلان عنها في الأسابيع الأخيرة من عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك لحين مراجعتها.

وصوت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية لصالح قرار بتوجيه تهمة التحريض على التمرد للرئيس الأمريكي وعزله من منصبه، على خلفية اقتحام انصاره للكونجرس أثناء جلسة التصديق على نتائج الانتخابات في 6 يناير.

وصوتت لصالح القرار أغلبية من 232 عضوًا بمجلس النواب، بينهم 222 ديمقراطيًا و10 جمهوريين، مقابل 197 جمهوريًا صوتوا ضد القرار.

وكان 7 نواب جمهوريين قد أعلنوا قبل إجراء التصويت نيتهم تأييد قرار اتهام ترامب وعزله، لكن النتائج النهائية أظهرت تصويت 10 جمهوريين لصالح القرار.

وبحسب الإذاعة الوطنية الأمريكية "إن بي آر"، فإن النواب الجمهوريين الذين صوتوا لعزل ترامب هم: النائبة ليز تشيني (وايومنج)، والنائب توم رايس (ساوث كارولينا)، والنائب دان نيوهاوس (واشنطن)، والنائب آدم كينزنجر (إلينوي)، والنائب أنتوني جونزاليز (أوهايو)، والنائب فريد أبتون (ميشيجان)، والنائب جيمي هيريرا بيوتلر (واشنطن)، والنائب بيتر ميجر (ميشيجان)، والنائب جون كاتكو (نيويورك)، والنائب ديفيد فالاداو (كاليفورنيا).

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، أنها وقعت رسميًا على قرار المجلس بعزل الرئيس دونالد ترامب.

وقالت "بيلوسي"، في بيان لها، "أثبت مجلس النواب اليوم أنه لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس الولايات المتحدة".