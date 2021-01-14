مع زيادة الإصابات.. ميركل تطالب بتشديد قيود كورونا مجددا

دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، إلى تشديد القيود بشكل ملحوظ في البلاد، لمواجهة فيروس كورونا.

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، طلبت ميركل اجتماعا للسلطات الأسبوع المقبل، وفق ما أفاد مصدر قريب من حزبها وكالة «فرانس برس».

وخلال اجتماع لقيادة حزبها المحافظ الاتحاد المسيحي الديمقراطي، اعتبرت ميركل أنه لا يمكن احتواء فيروس كورونا إلا عبر تدابير أكثر تشددا، وفق ما نقل المصدر الذي شارك في الاجتماع.

وكان معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض المعدية، أعلن اليوم الخميس، أن ألمانيا سجلت 1244 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلا عن 25 ألفا و164 حالة إصابة جديدة.

وأوضح المعهد أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء تفشي المرض في ألمانيا وصل إلى مليون و978 ألفا و590 حالة إصابة.

فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 43 ألفا و881 حالة وفاة، أما عدد المتعافين من الفيروس في ألمانيا فبلغ نحو مليون و620 ألفا و200 شخص.