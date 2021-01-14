ليدي جاجا وجينيفر لوبيز تحييان حفل تنصيب بايدن

أعلنت اللجنة الرئاسية المنظمة لحفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، عن مشاركة النجمتين ليدي جاجا وجينيفر لوبيز والشاعرة أماندا جورمان، في إحياء الاحتفال في 20 يناير.
ومن المقرر أن يؤدي جو بايدن إلى جانب كامالا هاريس، اليمين الدستورية، كرئيس ونائب رئيس لأمريكا على الجبهة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي الأربعاء المقبل.
ووفقًا لما أعلنته لجنة التنصيب الرئاسية، سيقود قسم الولاء، رجل الإطفاء المحترف أندريا هول، وستؤدي ليدي جاجا النشيد الوطني الأمريكي من على درج الكابيتول، ثم تقدم لوبيز وصلة غنائية.
ويعقب ذلك إلقاء قصيدة للشاعرة والناشطة الأمريكية أماندا جورمان أول شخص ينال لقب "الشاعر الوطني للشباب".
وسيتم تسليم الدعاء القس الدكتور سيلفستر بيمان، وهو صديق قديم لعائلة بايدن.
ولم يتم الكشف عن الفنانين الإضافيين الذين سيتم دعوتهم لإحياء حفل تنصيب بايدن.
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