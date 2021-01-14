سياج وإغلاق شوارع.. شرطة الكونجرس تشدد الإجراءات أثناء تنصيب بايدن

أعلنت شرطة الكونجرس الأمريكي "الكابيتول" عن عدد من الإجراءات الامنية المشددة تزامنا مع تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت الشرطة إنه تقرر إغلاق الشوارع المحيطة بالكونجرس، وإغلاق مبنى الكونجرس الأمريكي.
وأضافت أنه سيمنع دخول أي شخص إلى المبنى، مشيرة إلى أن أي شخص سيحاول تسلق السياج أو أي وسلة اخرى غير قانونية سيتم استخدام العنف ضده.
كما ذكرت أنه سيتم التعاون مع قوات الحرس الوطني لحماية الأمن والاستقرار بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
يأتي ذلك مع اغلاق العاصمة الأمريكية، في تحفز أمني بحالة وجود أي تهديد محتمل أثناء تنصيب بايدن.
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