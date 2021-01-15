حنين حسام ومودة الأدهم.. "تهمة خطيرة" تلاحقهما في مصر

قرر القضاء المصري، الخميس، تمديد حبس شابتين مؤثرتين على تطبيق "تيك توك" وجهت إليهما تهمة "الإتجار بالبشر" استنادًا إلى فيديوهات نشرتاها، بعد تبرئتهما من تهمة "التعدي على قيم المجتمع"، وإلغاء حكم بحبسهما عامين.

وقال مسؤول قضائي طلب عدم الكشف عن هويته، إن محكمة في القاهرة "جددت حبس مودة الأدهم وحنين حسام لمدة 15 يوما في قضية اتجار بالبشر".

برأت محكمة الاستئناف بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الثلاثاء، الشابتين اللتين حكم عليهما في يوليو الماضي بالسجن عامين مع 3 آخرين، من عدة تهم.

وقال صابر سكر محامي مودة الأدهم "إنها قضية واحدة تستند إلى 3 تهم رئيسية: نشر صور تسيء إلى قيم المجتمع والتعدي على الأمن الوطني والاتجار بالبشر".

وأضاف أنه تم تجديد حبسهما السابق للمحاكمة "بانتظار إحالتهما إلى محكمة الجنايات" بتهمة "الإتجار" لأن "فتاتين أخريين ظهرتا على حسابيهما في مواقع التواصل الاجتماعي".

أوقفت الطالبة حنين حسام في أبريل بتهمة التحريض على الدعارة بعد نشرها مقطع فيديو على تيك توك تعلن فيه لمشتركيها البالغ عددهم 1.3 مليون شخص أن الفتيات يمكنهن كسب المال من خلال العمل معها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي مايو 2020، تم القبض على مودة الأدهم التي لديها مليونا متابع على إنستغرام، بعد نشرها مقاطع فيديو اعتبرت فاضحة.

وكلاهما من بين 10 نساء مؤثرات ألقي القبض عليهن في عام 2020 بتهمة التعدي على القيم في الدولة المحافظة.