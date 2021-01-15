فرنسا تسجل 21.228 إصابة و282 وفاة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأظهرت بيانات وزارة الصحة وفاة 282 شخصا فى المستشفيات ارتفاعا من 229 يوم الأربعاء.

وارتفع عدد المصابين فى وحدات العناية المركزة بواقع 15 ليصل إلى 2.726، فى حين ارتفع العدد الإجمالى للمرضى فى المستشفيات بواقع 248 حالة ليصل إلى 25.017 حالة.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستيكس اليوم أن الحكومة ستقدم موعد حظر التجول بأنحاء البلاد.

وأضاف أن موعد حظر التجول سيبدأ من السادسة مساء بدلا من الثامنة ولمدة 15 يوما على الأقل، وذلك فى مسعى لمكافحة انتشار فيروس كورونا على نحو أفضل.