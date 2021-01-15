سوريا تعلن تسجيل 100 إصابة جديدة بـ كورونا و10 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 12760 إصابة.
كما سجلت الصحة السورية في بيان لها اليوم وفاة 10حالات خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد الي 809.
وذكرت الصحة السورية في بيانها انه تم رصد شفاء 70 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6329 حالة شفاء في البلاد.
وتوزعت الإصابات بحسب بيان الصحة السورية مابين 27 في دمشق و 22 في حمص و 20 في حلب و7 في حماة و7 في اللاذقية و 6 في القنيطرة و 6 في السويداء و 5 في ريف دمشق
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