49 عاما.. وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح والديون الكويتي يصدر بيانا

نعى الديوان الأميري الكويتي الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح والتي وافتها المنية عن عمر ناهز 49 عاما. وذكر الديوان الأميري في بيان صادر عنه نقلته صحيفة الوطن الكويتية ان جثمان الشيخة فضاء سيوارى الثرى بعد صلاة عصر غد الجمعة. وأشار الديوان الأميري الي ان هواتف التعازي (رسائل نصية) هي : الرجال: 98013652 النساء: 98013654 . وختم الديوان الأميري الكويتي نعيه قائلا : إنا لله وإنا إليه راجعون.

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