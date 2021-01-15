بقيمة 1.9 تريليون دولار.. بايدن يستعد لإعلان خطة جديدة لتحفيز الاقتصاد

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن الرئيس المنتخب جو بايدن، يعتزم الإعلان عن خطة تحفيز اقتصادية بقيمة 1.9 تريليون دولار لمكافحة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يعلن بايدن عن حزمة إغاثة من تداعيات كورونا، بقيمة 1.9 تريليون دولار في خطاب مقترب.

وسيشمل ذلك 1400 دولار إضافية لكل شخص في التحفيز عن طريق الشيكات المباشرة، بالإضافة إلى الشيكات المعتمدة البالغة 600 دولار.

ووعد بايدن خلال حملته الانتخابية بأخذ الوباء وتداعياته على محمل الجد أكثر من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وتهدف خطة التحفيز المعتزم الإعلان عنها إلى وضع هذا التعهد موضع التنفيذ مع تدفق الموارد من أجل إطلاق لقاح فيروس كورونا والتعافي الاقتصادي.

وستعمل إدارة بايدن مع الكونجرس على حزمة التحفيز السريع بعد تولي الرئيس منصبه في 20 يناير، على الرغم من أن محاكمة ترامب المرتقبة تهدد باستهلاك المشرعين في الأسابيع الأولى.