وزير الصحة الأردني: مصابو كورونا في العالم 8 أضعاف عددهم المعلن

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الصحة الأردني نذير عبيدات أن عدد المصابين الحقيقي بكورونا في العالم، يزيد بـ8 أضعاف عن إجمالي الإصابات المثبتة وأن هذه الحصيلة تنسحب على الأردن أيضا.

وزير الصحة الأردني: مصابو كورونا في العالم 8 أضعاف عددهم المعلنالأردن.. تسجيل 25 إصابة من السلالة الجديدة لكورونا

ووفقا لموجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، بلغ العدد الإجمالي لعدد الإصابات المثبتة في الأردن 312043 إصابة.

وأشار الموجز أيضا إلى تسجيل أكثر من 4 آلاف حالة وفاة في المملكة منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي.